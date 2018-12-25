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На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 07:34
На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 24 декабря один оккупант уничтожен, 6 ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 декабря российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня, 7 раз применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями, ранены трое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг, в частности, дважды обстрелял позиции ООС в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, и поселка Пески на донецком направлении, а из минометов калибра 82 мм стрелял по населенному пункту Кряковка на луганском направлении, поселку Луганское на Донецком направлении и поселку Гнутово на мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское (луганское направление), населенного пункта Новоалександровка (попаснянское направление), поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское -- на донецком направлении, поселка Южное на горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное", - говорится в сообщении

По данным разведки, 24 декабря один оккупант уничтожен, 6 ранены.

В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Напомним, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Россией и Украиной может снова обостриться.

 

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Темы: Новости ООС
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