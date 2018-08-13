Боевики обстреляли из минометов поселок Пивденное, - СЦКК

Потерь среди мирного населения нет

Украинская сторона СЦКК заявляет, что вчера, 12 августа, боевики обстреляли из минометов и противотанковых гранатометов населенный пункт Пивденное. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Пренебрегая нормами международного права относительно запрета нанесения ударов по гражданским объектам, которые определены в Гаагской конвенции и Женевской конвенции, вооруженные формирования РФ с 20:45 до 22:00 12 августа 2018 года осуществили обстрел населенного пункта Пивденное, применив минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы СПГ-9", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрела

В результате обстрела были разрушены жилые и хозяйственные здания. Как отмечают в пресс-службе, действия военнослужащих Вооруженных сил Украины предотвратили потери среди мирного населения, которое удалось вывести из-под обстрела.

"О факте обстрела было немедленно сообщено Военную прокуратуру и представителей СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, что на Донбассе за сегодня, 13 августа, ранен один украинский военный.

Также в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 12 августа 2018 года, зафиксировано 7 пролетов беспилотников боевиков.