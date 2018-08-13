На Донбассе за день ранен один украинский военный

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе за сутки, 13 августа, боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Новозвановка, Новолуганское, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово и Лебединское.

Также враг обстрелял защитников Новотошковского из артиллерийских систем калибром 122 мм, Троицкого и Новозвановки из минометов калибром 82 мм, а позиции возле Богдановки - с минометов калибром 120 мм. Также на отдельных направлениях противник применял вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы.

Сообщается, что в ходе боевых действий один военнослужащий получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, 12 августа в зоне боевых действий на Донбассе ранения получили трое военных.