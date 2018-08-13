На Донбассе за сутки зафиксировали 7 пролетов беспилотников боевиков, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement в Течение минувших суток ситуация в районе проведения операции О'объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако остается полностью контролируемой. Российские оккупационные войска в нарушение мирных договоренностей продолжали вести огонь по нашим позициям с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных направлениях отмечено применение вооружения БМП, минометов, ствольной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов. В целом за прошедшие сутки, 12 августа, противник увеличил интенсивность обстрелов наших позиций в том числе с применением тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 57 обстрелов позиций наших войск, при этом оккупанты 12 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Всего противником было выпущено более 70 мин и снарядов. На Луганском направлении враг не снижает огневой активности в районе населенных пунктов Крымское и Новотошківське. По защитникам Крымского оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, позиции О'объединенных сил в районе этого населенного пункта дважды находились под огнем 82-мм минометов. Позиции вблизи Новотошківського были обстреляны из гранатометов, стрелкового оружия и зенитных установок. Во время огневого столкновения одного военнослужащего Об'объединенных сил были ранены. Об'объединенные силы полностью придерживаются мирных договоренностей вместе с тем принимали адекватных мер по отношению к огневых средств противника. На Попаснянском направлении активности противника не отмечено. Врагом осуществлены провокации на ответный огонь в районе населенного пункта Золотое. Однако Об'объединенные силы продолжили выполнять задачи в штатном режиме. Российские оккупационные войска продолжают создавать напряжение на Світлодарському направлении. Так, в течение минувших суток позиции О'объединенных сил на этом направлении потерпели обстрелов из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Жарче всего было вблизи населенного пункта Луганское, где кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь из минометов калибра 120. Вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов В'єднаним силам удалось подавить дежурными огневыми средствами. Для подавления вражеских минометов применялись силы и средства контрбатарейной борьбы. Отмечается увеличение огневой активности противника на Горловском направлении. Так, вчера во второй половине дня неспокойно было вблизи населенных пунктов Южное, Зайцевое и Майорськ. В 20.40 часов по позициям возле Майорская оккупанты открыли огонь из міномету калибром 120 мм, а в 21.50 часов обстреляли защитников Зайцевого из 82-мм міномету. Зафиксированы 11 разрывов запрещенных Минскими договоренностями боеприпасов. Огневые позиции оккупантов обнаружены посреди жилых кварталов населенных пунктов. Подразделения Об'объединенных сил не открывают огонь по населенным пунктам и не подвергают опасности мирных граждан. Однако, принимаются адекватные меры для принуждения противника к прекращению огня. Потерь среди личного состава Об'объединенных сил на этом направлении не допущено. На Донецком направлении российские оккупационные войска обстреливали наши позиции из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Опытное, Новомихайловка и Новотроицкое. Применения тяжелого вооружения не зафиксировано. Вместе с тем отмечено применение противотанковых управляемых ракет в районе Авдеевки, а по позициям возле Николаевки работала вражеская снайперская пара. Потерь среди личного состава не допущено. Остается напряженной обстановка на Мариупольском направлении. Под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия находились позиции Вооруженных Сил Украины вблизи населенных пунктов Павлополь, Чермалык, Гнутове, Водяное, Лебединское, Широкине. Защитников Гнутового, Лебединского, Водяного, Крымского российские оккупанты обстреливали из 82-мм минометов. Позиции вблизи Водяного и Лебединского подверглись обстрелу из минометов калибра 120-мм, а по нашим укреплениям в районе Гнутового работала вражеская артиллерия калибра 122-мм. Всего на Мариупольском направлении отмечено 23 случая открытия огня по нашим позициям. Вследствие вражеских обстрелов одного военнослужащего Об'объединенных сил были ранены. Об'объединенные силы принимали адекватных мер для сохранения жизни и здоровья'я личного состава Вооруженных Сил Украины. Обнаруженные огневые средства и личный состав противника уничтожался как дежурными огневыми средствами, так и подразделениями, которые подвергались огневому воздействию. Противник за прошедшие сутки усилил попытки воздушной разведки наших позиций. Средствами ПВО зафиксировано 7 случаев применения врагом беспилотных летательных аппаратов, которые идентифицированы как «Орлан-10» российского производства. Работу всех БПЛА было прекращено средствами радиоэлектронной борьбы. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 10 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошківське, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкине. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины ранен. Таким образом ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой. Противник увеличил количество и интенсивность обстрелов и использования тяжелого вооружения. Остается напряженной ситуация на Луганском и Мариупольском направлениях. Всего за минувшие сутки в Об'объединенных силах два военнослужащего вследствие ведения боевых действий были ранены. Во всех случаях Об'объединенные силы предпринимают адекватных мер для сохранения жизни и здоровья'я своих военнослужащих. Вместе с тем все факты нарушений мирных договоренностей с стороны противника фиксируются, документируются и передаются международным организациям, в том числе и правозащитным. По данным разведки в течение минувших суток одного оккупанта уничтожены, шесть получили ранения. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Командование Об'объединенных сил и в дальнейшем проводит мероприятия по выявлению боеприпасов, оружия, наркотических веществ, задержание лиц причастных к террористической деятельности на территории Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки правоохранителями со склада Об'объединенных сил проверено 10577 транспортных средств, 11023 лица, из них 3822 по Информационному центру. До территориальных центров доставлено 4 человека для проверки на причастность к НВФ, выявлено 19 административных правонарушений. Сотрудники полиции Северодонецка со склада об'объединенных сил получили сообщение, что 56-летний мужчина шляется по городу с гранатой. По приезду правоохранители обнаружили и изъяли в доме подозреваемого две гранаты – РГД-5 и одну Ф-1. Продолжаются следственные действия. Кроме того Лисичанские полицейские обнаружили более 200 кустов конопли, на приусадебном участке выращивал житель города Приволье. Также задержанный хранил дома около килограмма высушенной конопли. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 20 тысяч человек и почти 3 тысяч транспортных средств. 25 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. На КПВВ «Майорское» пограничный наряд и сотрудники ДФС обнаружили в багажнике автомобиля лекарственные средства, обувь и бижутерию, которые с признаками контрабанды пытался провезти гражданин Украины. Сумма изъятого товара составляет более 28 тысяч гривен. Еще одного незадачливого контрабандиста задержали правоохранители со склада Об'объединенных сил на КПВВ «Гнутове». Мужчина в багажном отделении автомобиля пытался провести ядохімікат для садоводства. Предварительно товар оценен на сумму почти 50 тысяч гривен. Кроме того военнослужащие Объединенных сил, в рамках помощи населению Донбасса, от общественных организаций доставили игрушки, одежду, постельное белье многодетной семье в Авдеевке. А на позиции, которые расположены в окрестностях этого же города украинские военные, от волонтеров, привезли сладости и медикаменты. Также военные обеспечили сопровождение и охрану представителям гуманитарной организации, которые проводили медицинские осмотры для жителей Майского и Гладосового. Таким образом подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.