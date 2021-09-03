Боевики обстреляли Донбасс из артиллерии и гранатометов: ранен боец

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 2 сентября. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу штаба ООС .

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Также отмечается, что украинские бойцы открывали огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В районе Новомихайловки оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. А в районе Новотошковского боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

В районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что боевики размещают военную технику на полигонах, возле населенных пунктов и в жилых кварталах оккупированного Донбасса. Там зафиксировали танки, гаубицы, зенитные установки и БТРы оккупантов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин. Он получил смертельное ранение в результате обстрела боевиков в районе Попасной.