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Боевики обстреляли Донбасс из артиллерии и гранатометов: ранен боец

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 08:05
Боевики обстреляли Донбасс из артиллерии и гранатометов: ранен боец Фото: боевики 5 раз обстреляли позиции ООС, ранен боец (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 2 сентября. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу штаба ООС.

В районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. А в районе Новотошковского боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские бойцы открывали огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Напомним, что боевики размещают военную технику на полигонах, возле населенных пунктов и в жилых кварталах оккупированного Донбасса. Там зафиксировали танки, гаубицы, зенитные установки и БТРы оккупантов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин. Он получил смертельное ранение в результате обстрела боевиков в районе Попасной.

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