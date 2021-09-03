ОБСЕ заметила танки, гаубицы, зенитные установки боевиков в жилых районах и не только

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков, которые размещены в нарушение линий отвода вооружения. Оккупанты размещают военную технику вблизи населенных пунктов, в жилых районах, на полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 2 сентября.

В нарушение линий отвода ОБСЕ заметила 3 гаубицы 122-го калибра "Гвоздика" и 7 танков (Т-72) на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Их засек беспилотник ОБСЕ на полигоне вблизи н. п. Новоселовка.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 6 танков на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областях.

На полигоне вблизи н. п. Александровское (Донецкая область) боевики разместили 5 танков неустановленного типа, в Мирном (Луганская область) - 1 танк T-64.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. К примеру, 18 боевых бронированных машин и зенитную установку обнаружили в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областях, в том числе на полигоне и в жилом квартале.

На полигоне вблизи н. п. Новоселовка боевики разместили 7 БМП и 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину. В жилом районе н. п. Новогригоровка беспилотник засек зенитную установку, БТР, БМП. А еще 8 бронетранспортеров боевики разместили возле Первомайска (Луганская область).