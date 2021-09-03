ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики обстріляли Донбас з артилерії і гранатометів: поранений боєць

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 08:05
Бойовики обстріляли Донбас з артилерії і гранатометів: поранений боєць Фото: бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС, поранений боєць (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 2 вересня. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу штабу ООС.

В районі Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Новомихайлівки окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. А в районі Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", -йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські бійці відкривали вогонь по противнику, щоб припинити обстріли.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, що бойовики розміщують військову техніку на полігонах, біля населених пунктів та в житлових кварталах окупованого Донбасу. Там зафіксували танки, гаубиці, зенітні установки й БТРи окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український воїн. Він отримав смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків в районі Попасної.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин