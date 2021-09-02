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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", один военный ранен

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Донбасс, Четверг 02 сентября 2021 17:39
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", один военный ранен Фото: боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Так, неподалеку Золотого-3 боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время в районе Новомихайловки российские наемники совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

Вблизи Красногоровки оккупационные войска применили артиллерию калибра 100-мм.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что украинские военные открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения в ответ на вражеские обстрелы.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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