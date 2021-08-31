Стало известно имя погибшего на Донбассе воина
Фото: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (Виталий Носач, РБК-Украина)
На Донбассе погиб украинский военный. Стало известно имя погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовской ОГА.
Как сообщили местные власти, 30 августа вблизи Попасной в Луганской области погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.
Ранее сообщалось, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, 30 августа. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец погиб, еще двое получили ранения и травмы.