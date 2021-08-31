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Стало известно имя погибшего на Донбассе воина

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Попасная, Вторник 31 августа 2021 13:51
Стало известно имя погибшего на Донбассе воина Фото: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе погиб украинский военный. Стало известно имя погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовской ОГА.

Как сообщили местные власти, 30 августа вблизи Попасной в Луганской области погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.

Ранее сообщалось, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, 30 августа. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец погиб, еще двое получили ранения и травмы.

Напомним, боевики обстреляли жилые районы и позиции ООС на Донбассе.

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