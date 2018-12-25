Бойовики обстрілюють Донецьк для дискредитації ЗСУ, - СЦКК

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Українська сторона зафіксувала свіжі пошкодження 4 цивільних будинків у Донецьку

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження створення "фейкових" обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів вздовж лінії розмежування з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 24 грудня 2018 року, 23 грудня команда місії зафіксувала свіжі пошкодження чотирьох цивільних будинків у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька.

За оцінкою спостерігачів СММ, всі пошкодження двоповерхових багатоквартирних житлових будинків на вулицях Білорічинській, Косарева та Удачній, утворилися внаслідок влучання 23-мм або 30-мм боєприпасів.

"Налякані окупантами чоловіки та жінки похилого віку, які мешкають у цьому мікрорайоні, повідомили команді місії, що їхні будинки зазнали пошкоджень ще увечері 20 грудня", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що вже неодноразово окупанти намагаються власні внутрішні розборки зі стріляниною, що лякають мирних мешканців та пошкоджують їх оселі, та видати за обстріли з боку підрозділів Об’єднаних сил.

"Зазначений факт, в черговий раз, свідчить про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей", - додали у СЦКК.

Нагадаємо, в листопаді українська сторона СЦКК повідомила, що бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об'єкти спостерігачів місії ОБСЄ.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України засуджує систематичні обмеження і провокації з боку Росії та окупаційних військ стосовно спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.