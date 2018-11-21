Бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об’єкти спостерігачів ОБСЄ, - СЦКК

Фото: ОБСЄ (з відкритих джерел)

На окупованому Донбасі обмеження свободи пересування набуває системного характеру

Українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об’єкти спостерігачів місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, наразі на окупованому Донбасі обмеження свободи пересування набуває системного характеру.

"Збройні формування Російської Федерації забороняють потрапляти на контрольовані ними об’єкти і території спостерігачам СММ ОБСЄ, та, тим самим, перешкоджають діяльності місії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на блокпосту біля Заїченко, неподалік Маріуполя, двоє озброєних чоловіків в одязі військового типу не пропустили спостерігачів до населених пунктів Пікузи та Саханка, заявивши, що "у цьому районі тривають бойові дії". Крім того, на пункті пропуску біля Ізвариного бойовик наказав патрулю місії залишити цей район.

Крім того, зафіксовані факти недопуску спостерігачів до моніторингу та проїзді через блокпост Новоласпа та поблизу Довжанського.

"Українська сторона СЦКК вважає неприпустимим такі дії російсько-окупаційних військ, які мають системний характер та призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі операції об’єднаних сил", - йдеться у повідмоленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики упродовж минулої доби, 20 листопада, 6 разів відкривали вогонь по позиціям операції об'єднаних сил на Донбасі.

Також повідомлялося, що вчора пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 42 тис. осіб.