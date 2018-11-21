ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об’єкти спостерігачів ОБСЄ, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 12:09
Бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об’єкти спостерігачів ОБСЄ, - СЦКК
Фото: ОБСЄ (з відкритих джерел)

На окупованому Донбасі обмеження свободи пересування набуває системного характеру

Українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об’єкти спостерігачів місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, наразі на окупованому Донбасі обмеження свободи пересування набуває системного характеру.

"Збройні формування Російської Федерації забороняють потрапляти на контрольовані ними об’єкти і території спостерігачам СММ ОБСЄ, та, тим самим, перешкоджають діяльності місії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на блокпосту біля Заїченко, неподалік Маріуполя, двоє озброєних чоловіків в одязі військового типу не пропустили спостерігачів до населених пунктів Пікузи та Саханка, заявивши, що "у цьому районі тривають бойові дії". Крім того, на пункті пропуску біля Ізвариного бойовик наказав патрулю місії залишити цей район.

Крім того, зафіксовані факти недопуску спостерігачів до моніторингу та проїзді через блокпост Новоласпа та поблизу Довжанського.

"Українська сторона СЦКК вважає неприпустимим такі дії російсько-окупаційних військ, які мають системний характер та призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі операції об’єднаних сил", - йдеться у повідмоленні.

Бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об’єкти спостерігачів ОБСЄ, - СЦКК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики упродовж минулої доби, 20 листопада, 6 разів відкривали вогонь по позиціям операції об'єднаних сил на Донбасі.

Також повідомлялося, що вчора пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 42 тис. осіб.

Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній: Патріарх Варфоломій загрався у православного Папу В ООН назвали кількість загиблих мирних жителів на Донбасі у жовтні
Новини України ОБСЄДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся