Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и пулеметов
Боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 17 октября. Обошлось без потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В направлении Луганского российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Крымского оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новозвановки позиции украинских воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в ООС.
Наши бойцы открывали ответный огонь, чтоб прекратить огневую активность оккупантов.
Напомним, что оккупанты размещают "Грады" и танки на оккупированных территориях. Их заметили наблюдатели ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила мониторинг ситуации на Донбассе. В Донецке оккупанты устроили протесты у гостиницы, где проживают наблюдатели.