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Боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ на ППБ в Горловке

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Украина, Понедельник 18 октября 2021 04:05
Боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ на ППБ в Горловке Фото: боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ на ППБ в Горловке (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 17 октября.

Вечером 17 октября в16:03 патруль зафиксировал, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) в Горловке закрыты при помощи цепи и навесного замка, а возле ворот припаркована машина с голубой табличкой "ДНР", блокирующей выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков, охранявших выезд.

Собственник гостиницы, в которой расположена ППБ, сообщил сотрудникам Миссии, что им не разрешют покидать помещение гостиницы, сославшись на "приказы от "мера Горловки". Также он заявил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники ОБСЕ увидели, что перед гостиницей установлены 3 палатки, вокруг которых собрались по крайней мере 4 человека.

В 17:00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в гостиницу и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, как сообщалось, был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

"Данная ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (и все еще продолжается). По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной", - отметили в ОБСЕ.

ОБСЕ подчеркивает, что ППБ в Горловке является офисом СММ/ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии.

"Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль", - говорится в сообщении.

Напомним, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за протестов оккупантов перед гостиницей. Наблюдатели боятся за свою безопасность.

Ранее сообщалось, что оккупанты устроили протесты у гостиницы в Донецке, где проживают сотрудники ОБСЕ.

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