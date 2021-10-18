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Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів і кулеметів

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 07:57
Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів і кулеметів Фото: бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі минулої доби, 17 жовтня. Обійшлося без втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У напрямку Луганського російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі Кримського окупанти застосували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Біля Новозванівки позиції українських воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в ООС.

Наші бійці відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити вогневу активність окупантів.

Нагадаємо, що окупанти розміщують "Гради" і танки на окупованих територіях. Їх помітили спостерігачі ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила моніторинг ситуації на Донбасі. У Донецьку окупанти влаштували протести біля готелю, де проживають спостерігачі.

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