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Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов: обошлось без потерь

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Украина, Пятница 24 сентября 2021 08:14
Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов: обошлось без потерь Фото: боевики обстреляли украинские позиции 5 раз за сутки (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 23 сентября. Обошлось без потерь в рядах наших воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крмского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также вечером боевики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.

Обошлось без потерь в рядах украинских защитников.

"Потерь среди украинских воинов нет", - уточнили в ООС.

Также сообщается, что на обстрелы боевиков наши бойцы отвечали взаимностью.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики устроили массовые учения на Донбассе. В Луганской области ОБСЕ зафиксировала выстрелы из танков.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе применяют запрещенное оружие. Они обстреливают позиции ООС из минометов.

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