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Боевики на Донбассе снова применили запрещенное оружие

Новина українською →
Донбасс, Вторник 21 сентября 2021 15:15
Боевики на Донбассе снова применили запрещенное оружие Фото: боевики на Донбассе снова применили запрещенное оружие (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

В течение суток, 21 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе дважды нарушили режим "тишины". Оккупанты в очередной раз использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"По состоянию на 12:00 зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В частности, в районе населенного пункта Каменка враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

Кроме то, в районе населенного пункта Шумы враг вел огонь из стрелкового оружия.

По информации силового ведомства, ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский защитник получил ранения.

При этом враг применял также оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

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