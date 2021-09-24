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Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів: обійшлося без втрат

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 08:14
Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів: обійшлося без втрат Фото: бойовики обстріляли українські позиції 5 разів за добу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі минулої доби, 23 вересня. Обійшлося без втрат у лавах наших воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Крмського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також увечері бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в бік населеного пункту Новолуганське.

Обійшлося без втрат у лавах українських захисників.

"Втрат серед українських воїнів немає", - уточнили в ООС.

Також повідомляється, що на обстріли бойовиків наші бійці відповідали взаємністю.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики влаштували масові навчання на Донбасі. У Луганській області ОБСЄ зафіксувала постріли з танків.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі застосовують заборонену зброю. Вони обстрілюють позиції ООС з мінометів.

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