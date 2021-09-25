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Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия: один боец получил ранение

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Украина, Суббота 25 сентября 2021 17:40
Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия: один боец получил ранение Фото: боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня и один раз применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Запрещенное Минском оружие боевики применили в районе Верхнеторецкого. Там они вели огонь из запрещенных минометов 120-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра.

В районе Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один боец получил ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в госпиталь.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что наши воины подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружения.

Напомним, что боевики на Донбассе устраивают учения и стреляют из танков. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики используют беспилотники против наших бойцов. Они скидывают осколочные гранаты на украинские позиции на Донбассе.

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