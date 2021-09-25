Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї: один боєць отримав поранення
Бойовик на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню та один раз застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. В результаті обстрілів окупантів один український боєць отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Заборонену Мінськом зброю бойовики застосували в районі Верхньоторецького. Там вони вели вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру та артилерійських систем 122-го калібру.
У районі Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.
В результаті цих обстрілів один боєць отримав поранення. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали в госпіталь.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Стан здоров'я воїна - задовільний", - уточнили в ООС.
Також зазначається, що наші воїни придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі влаштовують навчання і стріляють з танків. Цю інформацію підтвердили в ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що бойовики використовують безпілотники проти наших бійців. Вони скидають осколкові гранати на українські позиції на Донбасі.