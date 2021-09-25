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На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения

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Донбасс, Суббота 25 сентября 2021 07:33
На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения Фото: на Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения (фото flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессцентр штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 24 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В направлении Новолуганского российские наемники дважды осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Во второй раз минометы калибра 120 мм были задействованы вблизи Верхнеторецкого, при этом оккупанты выпустили 17 снарядов.

Неподалеку Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Кроме того, возле населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения
На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения
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