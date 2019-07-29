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На Донбассе с утра удерживается режим перемирия

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 09:43
На Донбассе с утра удерживается режим перемирия
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано

Вчера, 28 июля, боевики на Донбассе обстреляли КПВВ "Марьинка", с начала текущих суток, 29 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В ООС отмечают, что потерь среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина вчера писало, что боевики ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, 27 июля пророссийские боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе. Наемники обстреляли из автоматических гранатометов позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского. В результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный.

Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Киеве. Они обсудили завершение отвода сил со стороны ОРДЛО.

На Донбассе с начала суток без потерь среди украинских военных Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"
Новости Украины ДонецкперемириеООС
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