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Бойовики на Донбасі обладнують приховані вогневі позиції у "сірій зоні", - розвідка

Новини » Політика    29.07.2019 - 12:58
Бойовики на Донбасі обладнують приховані вогневі позиції у "сірій зоні", - розвідка
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

При цьому з основними позиціями приховані з'єднуються підземними проходами

Бойовики обладнують приховані вогневі позиції у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

У міністерстві зазначають, що приховані позиції сполучаються з основними підземними переходами.

"Противником здійснюється обладнання прихованих вогневих позицій протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у т.зв. "сіру зону" та сполученням з основними позиціями підземними проходами", - вказано у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, 28 липня бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ "Мар'їнка", а з початку поточної доби, 29 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як писало РБК-Україна, 27 липня проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі Кримського. В результаті обстрілу постраждав один український військовий.

Додамо, минулого тижня президент Володимир Зеленський і спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер провели зустріч в Києві, в ході якої сторони обговорили завершення відведення сил з боку ОРДЛО.

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