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Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину"

Новина українською → Донбасс, Пятница 16 апреля 2021 18:39
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 16 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Невельского. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного, что в Донецкой области, боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а вблизи Песков - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Российско-оккупационные войска также совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в районе населенного пункта Майорское.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки, 15 апреля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты применяли запрещенное вооружение.

Кроме того, боевики наращивают вооружение на Донбассе, но пытаются это скрыть.

Также сообщалось, что из-за обострения на Донбассе Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ.

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