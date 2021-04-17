Бойовики порушили перемир'я 15 разів в день переговорів Зеленського у Франції

Протягом минулої доби, 16 квітня, на Донбасі було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок цього жодний український військовий не загинув та не був поранений.

Про це повідомили у прес-центрі ООС .

Сьогодні з початку доби бойовики стріляли неподалік Водяного з автоматичних станкових гранатометів. Постраждалих серед військових немає.

У передмісті населених пунктів Водяне , Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ - зі стрілецької зброї.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське , Мар'їнка та Опитне бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське - ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як відомо, президент України 16 квітня у Франції проводив переговори з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель. Обговорювали загострення на Донбасі та українських кордонах. Зеленський повідомив, що з початку цього року загинули вже 30 військових унаслідок ескалації на сході України.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що стягування російських військ до українського кордону є демонстрацією сили з боку Москви. Наразі українські військові не бачать ознак підготовки Росії до наступу.