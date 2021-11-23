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Боевики начали масштабные военные учения на Донбассе 

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Донбасс, Вторник 23 ноября 2021 11:58
Боевики начали масштабные военные учения на Донбассе  Фото: боевики начали масштабные военные учения на Донбассе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Войска РФ наращивают боевую подготовку на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Они начали масштабные учения с привлечением резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"22 ноября в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений “силовых структур” и оккупационных администраций", - говорится в сообщении.

По информации разведки, контроль проведения учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

"Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил", - добавляют в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате этих обстрелов два бойца получили ранения.

Добавим, также боевики обстреляли село в Луганской области из минометов. Из-за чего были повреждены дома, линия электропередач и транспортное средство.

Отметим, что по данным разведки, Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

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