Боевики начали масштабные военные учения на Донбассе 

Войска РФ наращивают боевую подготовку на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Они начали масштабные учения с привлечением резервистов.

"22 ноября в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений “силовых структур” и оккупационных администраций", - говорится в сообщении. По информации разведки, контроль проведения учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. "Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил", - добавляют в сообщении.