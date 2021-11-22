Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС. Военные давали отпор

В понедельник, 22 ноября, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых из запрещенного вооружения. В результате обстрелов получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в направлении Попасной оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

При этом в сторону Причепиловки боевики дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского пророссийские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.