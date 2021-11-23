Бойовики почали масштабні військові навчання на Донбасі
Війська РФ нарощують бойову підготовку на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Вони почали масштабні навчання із залученням резервістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"22 листопада у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій", - йдеться в повідомлені.
За інформацією розвідки, контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.
"Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті цих обстрілів два бійці отримали поранення.
Додамо, також бойовики обстріляли село в Луганській області з мінометів. Через що пошкоджено будинки, лінія електропередач, транспортний засіб.
Зазначимо, що за даними розвідки, Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого.