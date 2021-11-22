Обстрел Новозвановки квалифицировали как нарушение законов войны

Луганская областная прокуратура квалифицировала обстрел Новозвановки на прошлой неделе как нарушение законов и обычаев войны. По данному факту заведено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора

Сообщается, что в ночь с 19 на 20 ноября 2021 года незаконные вооруженные формирования совершили минометный обстрел прифронтового поселка Новозвановка Северодонецкого района.

"В результате повреждены окна, стены, заборы и крыши пяти жилых домов, здание сельхозназначения, транспортное средство, а также линия электропередач", - говорится в сообщении.

На месте следователи обнаружили осколки боеприпасов, выпущенных из миномета калибра 122 мм. Прокуратура отмечает, что такие действия представляли прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. Это указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации.