Боевики с начала суток 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, - штаб

Потерь среди украинских военнослужащих с начала 26 июля нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 26 июля 2018 года, боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных пять раз. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра штаба ООС Анатолий Стельмах.

По его словам, обстрелы произошли возле Лебединского, Водяного и Гнутового. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также в штабе отметили, что Объединенные силы соблюдают перемирие. Также проводят разведку и укрепление боевых позиций.

"В районах отвода и на разрешенных участках проводятся мероприятия подготовки подразделений", - отметил Стельмах.

Напомним, утром в пресс-центре ООС сообщили, что в районе проведения операции О'объединенных сил за прошедшие сутки, 25 июля 2018 года, были ранены двое украинских военных. В целом боевики 24 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Добавим, что военная контрразведка Службы безопасности Украины СБУ в середине июля разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, который выполнял указания боевиков так называемой "Донецкой народной республики" и имел намерения перейти на сторону врага.