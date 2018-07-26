ООС викрила військового ЗСУ, який "зливав" інформацію в "ДНР"

Затриманий передавав в "ДНР" відомості щодо позицій та військової техніки ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) зі складу Об’єднаних сил в середині липня викрила військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ), який виконував вказівки бойовиків так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") та мав наміри перейти на бік ворога. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, зловмисник "зливав" бойовикам інформацію про дії та позиції ЗС України в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також викрадав та продавав військове майно.

Зазначається, що затриманий через соцмережі передавав бойовику "ДНР" відомості щодо позицій та військової техніки ЗС України в районі проведення ООС, вказуючи GPS координати їх місцезнаходження.

Окрім того, як виявили правоохоронці, він викрав та реалізував через Інтернет військове та надане волонтерами майно і спорядження на загальну суму понад 50 тис. грн.

За матеріалами військової контррозвідки 23 липня 2018 року слідчими Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.410 Кримінального кодексу України – "Викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем".

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), якого могли направити для вчинення диверсій.

Окрім того, у КПВВ "Мар’їнка" затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків.