ООС викрила військового ЗСУ, який "зливав" інформацію в "ДНР"

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 12:17
Фото: боевики на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: боевики на Донбассе (mil.gov.ua)

Затриманий передавав в "ДНР" відомості щодо позицій та військової техніки ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) зі складу Об’єднаних сил в середині липня викрила військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ), який виконував вказівки бойовиків так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") та мав наміри перейти на бік ворога. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, зловмисник "зливав" бойовикам інформацію про дії та позиції ЗС України в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також викрадав та продавав військове майно.

Зазначається, що затриманий через соцмережі передавав бойовику "ДНР" відомості щодо позицій та військової техніки ЗС України в районі проведення ООС, вказуючи GPS координати їх місцезнаходження.

Окрім того, як виявили правоохоронці, він викрав та реалізував через Інтернет військове та надане волонтерами майно і спорядження на загальну суму понад 50 тис. грн.

За матеріалами військової контррозвідки 23 липня 2018 року слідчими Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.410 Кримінального кодексу України – "Викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем".

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

ООС викрила військового ЗСУ, який &quot;зливав&quot; інформацію в &quot;ДНР&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), якого могли направити для вчинення диверсій.

Окрім того, у КПВВ "Мар’їнка" затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків.

 

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