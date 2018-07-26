На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 07:32
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 25 липня, були поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 24 раз відкривали вогонь по позиціях ООС, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, один бойовик загинув та троє дістали поранення.

Упродовж поточної доби, 26 липня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Лебединського та Водяного.

На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Нагадаємо, станом на 18:00 25 липня 2018 року бойовики шість разів порушили режим тиші, при цьому один раз було застосоване важке озброєння.

На Донбасі внаслідок обстрілів поранено українського військового Бойовики за добу 33 рази порушували режим припинення вогню, - штаб
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