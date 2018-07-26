На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 25 липня, були поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 24 раз відкривали вогонь по позиціях ООС, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, один бойовик загинув та троє дістали поранення.

Упродовж поточної доби, 26 липня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Лебединського та Водяного.

Нагадаємо, станом на 18:00 25 липня 2018 року бойовики шість разів порушили режим тиші, при цьому один раз було застосоване важке озброєння.