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Боевики на Донбассе стреляли в сторону украинских военных из гранатомета

Донбасс, Понедельник 03 августа 2020 13:25
Боевики на Донбассе стреляли в сторону украинских военных из гранатомета
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com)
Автор: Юлия Струк

Оккупанты провели один выстрел из станкового противотанкового гранатомета

Боевики на Донбассе в понедельник, 3 августа, совершили провокационный выстрел в сторону украинских военнослужащих. Выстрел зафиксировали в районе населенного пункта Пивденне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 сегодня, 3 августа, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, наши воины зафиксировали один факт нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - указано в сообщении.

Отмечается, что выстрел произошел в 6:18 в районе н.п. Пивденне из станкового противотанкового гранатомета.

"Защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет... Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, при этом постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - сообщили в Минобороны.

Напомним, на Донбассе в течение 2 августа боевики совершили два провокационных выстрела по позициям ООС. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина, 1 августа на Донбассе травмировались двое украинских военнослужащих, один из пострадавших зацепил ногой взрывное устройство.

С начала вступления в силу договоренности о перемирии на Донбассе украинская сторона насчитала 14 провокаций со стороны пророссийских боевиков.

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