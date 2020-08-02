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"Тишина" на Донбассе: за минувшие сутки травмировались двое военных

Донбасс, Воскресенье 02 августа 2020 07:31
"Тишина" на Донбассе: за минувшие сутки травмировались двое военных
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Среди личного состава Объединенных сил потерь нет

В субботу, 1 августа, боевики 3 раза открывали неприцельный огонь на Донбассе. В этот же день травмировались двое бойцов ВСУ.

Об этом сообщает командование ООС.

Боевики нарушали перемирие, в частности, возле Песков. Хотя потерь в результате обстрелов нет, однако за прошедшие сутки двое украинских бойцов травмировались. Один получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник - травмировал руку на одном из опорных пунктов.

Военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются, отметили в штабе.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 31 июля российско-оккупационные силы 4 раза нарушали перемирие на Донбассе; вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Пивденного и Луганского.

Кроме того, за 4 дня перемирия на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня; меньше всего нарушений зафиксировали 30 июля.

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