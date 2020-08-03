На Донбассе боевики дважды открывали огонь из гранатометов

Под обстрелы попали позиции ООС около Южного и Красногоровки

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 августа, боевики совершили два провокационных выстрела по позициям ООС. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Так, боевики осуществили один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южный. А через 15 минут - неподалеку от Красногоровки.

Отмечается, что на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали", - подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксированы.

Также в штабе ООС сообщили, что через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении – 739 человек.

По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали.

Напомним, 1 августа на Донбассе травмировались двое украинских военнослужащих, один из пострадавших зацепил ногой взрывное устройство.

С начала вступления в силу договоренности о перемирии на Донбассе украинская сторона насчитала 14 провокаций со стороны пророссийских боевиков.