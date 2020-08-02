Боевики на Донбассе с начала перемирия 14 раз провоцировали силы ООС

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

На Донбассе с начала 2 августа сохраняется перемирие

С начала вступления в силу соглашения о перемирии на Донбассе украинская сторона насчитала 14 провокаций со стороны пророссийских боевиков. Сегодня, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не было.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

С 27 июля оккупационные силы осуществили 14 единичных неприцельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью спровоцировать украинских военных открыть огонь, чтобы обвинить Украину в срыве договоренностей.

Провокации боевиков были зафиксированы вблизи Водяного, Пивденного, Шумов, Новолуганского, Новотошковского, Орехово, Луганского и Песков. Оккупанты в основном применяли стрелковое вооружение, но местами били и из минометов.

"Понимая настоящие коварные намерения противника украинские воины, в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было", - добавили в командовании.

Напомним, вчера на Донбассе травмировались двое украинских военнослужащих; один из пострадавших зацепил ногой взрывное устройство.

Кроме того, в пятницу на Донбассе оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня.