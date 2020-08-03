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Бойовики на Донбасі стріляли в бік українських військових з гранатомета

Донбас, Понеділок 03 серпня 2020 13:25
Бойовики на Донбасі стріляли в бік українських військових з гранатомета
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

Окупанти здійснили один постріл зі станкового протитанкового гранатомета

Бойовики на Донбасі у понеділок, 3 серпня, здійснили провокаційний постріл у бік українських військовослужбовців. Постріл зафіксували у районі населеного пункту Південне.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 сьогодні, 3 серпня, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на Сході України, наші воїни зафіксували один факт порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що постріл відбувся о 06:18 в районі н.п. Південне зі станкового протитанкового гранатомета.

"Захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає... Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, при цьому постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - поінформували у Міноборони.

Нагадаємо, на Донбасі протягом 2 серпня бойовики здійснили два провокаційних постріли по позиціях ООС. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Як писало РБК-Україна, 1 серпня на Донбасі травмувалися двоє українських військовослужбовців, один з постраждалих зачепив ногою вибуховий пристрій.

З початку набуття чинності домовленості про перемир'я на Донбасі українська сторона нарахувала 14 провокацій з боку проросійських бойовиків.

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