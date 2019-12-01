Боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку

Фото: боевики на Донбассе (из открытых источников)

Вблизи Новолуганского оккупанты били почти час

Незаконные вооруженные формирования России с начала воскресенья, 1 декабря, дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, около 1-го часа ночи российские наемники из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на протяжении 50 минут били по позициям украинских военных в районе Новолуганского.

Вблизи Новогригорьевки позиции Объединенных сил попали под минометный обстрел. Боевики из минометов 82-го калибра с 10:40 до 11:20 выпустили 6 мин по украинским военным.

"По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в штабе ООС рассказали, что в ноябре на Донбассе были ликвидированы свыше 40 бойцов российских незаконных вооруженных формирований. А общие потери боевиков составили более 100.

Также РБК-Украина писало, что 30 ноября оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки минским договоренностям. При этом боевики применяли минометы калибра 82 мм. За прошедшие сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный.