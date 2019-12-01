ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 13:51
Боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку
Фото: боевики на Донбассе (из открытых источников)

Вблизи Новолуганского оккупанты били почти час

Незаконные вооруженные формирования России с начала воскресенья, 1 декабря, дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, около 1-го часа ночи российские наемники из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на протяжении 50 минут били по позициям украинских военных в районе Новолуганского.

Вблизи Новогригорьевки позиции Объединенных сил попали под минометный обстрел. Боевики из минометов 82-го калибра с 10:40 до 11:20 выпустили 6 мин по украинским военным.

"По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в штабе ООС рассказали, что в ноябре на Донбассе были ликвидированы свыше 40 бойцов российских незаконных вооруженных формирований. А общие потери боевиков составили более 100.

Также РБК-Украина писало, что 30 ноября оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки минским договоренностям. При этом боевики применяли минометы калибра 82 мм. За прошедшие сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный.

КПВВ на Донбассе перешли на зимний график СММ ОБСЕ вчера насчитала 82 взрыва на Донбассе
Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелбоевикиминометы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь