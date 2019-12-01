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Сутки в ООС прошли без потерь

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 07:22
Сутки в ООС прошли без потерь
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение суток, 30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку от Новолуганського.

Три обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм;
  • возле Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

"Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", - сообщили в пресс-центре ООС.

С начала этих суток в районе Новолуганского боевики осуществили один обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в ВСУ нет.

Напомним, за минувшие сутки, 29 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный. Оккупанты обстреливали позиции О'объединенных сил вблизи Крымского, Луганского, дважды недалеко от Водяного, Широкино, Старогнатівки, Новотроицкого. Боевики применяли минометы 82-го калибра.

РБК-Украина писало, что с 1 декабря контрольные пункты в'езду-выезда на Донбассе перейдут на зимний график работы. Пропуск граждан через линию разграничения будут осуществлять с 8:00 до 17:00.

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