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Бойовики з мінометів обстріляли Новогригорівку

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 13:51
Бойовики з мінометів обстріляли Новогригорівку
Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Поблизу Новолуганського окупанти били майже годину

Незаконні збройні формування Росії від початку неділі, 1 грудня, двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Так, близько 1-ї години ночі російські найманці з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї впродовж 50 хвилин били по позиціям українських військових в районі Новолуганського.

Поблизу Новогригорівки позиції Об'єднаних сил потрапили під мінометний обстріл. Бойовики з мінометів 82-го калібру з 10:40 до 11:20 випустили 6 мін по українським військовим.

"За наявною інформацією, втрат в Об’єднаних силах немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше у штабі ООС розповіли, що в листопаді на Донбасі було ліквідовано понад 40 бійців російських незаконних збройних формувань. А загальні втрати бойовиків склали понад 100.

Також РБК-Україна писало, що 30 листопада окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, в супереч мінським домовленостям. При цьому бойовики застосовували міномети калібру 82 мм. Минулої доби на Донбасі не постраждав жоден український військовий.

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