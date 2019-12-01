В штабе ООС рассказали, сколько боевиков РФ ликвидировали на Донбассе в ноябре

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Российский агрессор продолжает терять личный состав

В штабе операции Объединенных сил рассказали, сколько боевиков из незаконных вооруженных формирований России было ликвидировано в ноябре этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Как сообщается, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп российских боевиков, украинские военнослужащие дают ответ, открывая огонь по противнику.

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении.

ВТРАТИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАЦІЙНИХ ВІЙСЬК НА ДОНБАСІ У ЛИСТОПАДІ ЦЬОГО РОКУ Російський агресор продовжує втрачати особовий... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 1 грудня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что сутки в ООС прошли без потерь, однако противник 4 раза нарушил режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что КПВВ на Донбассе перешли на зимний график. Это означает, что КПВВ будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00.