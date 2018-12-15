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Бойовики з мінометів обстріляли будинок в Золотому-4

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 10:14
Бойовики з мінометів обстріляли будинок в Золотому-4
Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pressjfo.news)

Постраждалих серед мирних жителів немає

У Луганській області проросійські бойовики з мінометів та іншої зброї обстріляли житловий будинок в Золотому-4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора близько 14:00 під інтенсивний вогонь потрапили житлові будинки населеного пункту Золоте-4. Під час обстрілу бойовики застосували стрілецьку зброю, гранатомети і заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.

"Через пряме втручання був зруйнований чотириповерховий житловий будинок, мешканці якого були змушені покинути свої будинки. Під час руйнувань ніхто з них не постраждав. Підрозділи ДСНС надають допомогу громадянам, чиї будинки були зруйновані в результаті обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Бойовики з мінометів обстріляли будинок в Золотому-4

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранено одного українського військового.

Відзначимо, напередодні опублікували наслідки обстрілів будинків на Донбасі. Зокрема, місцеві жителі повідомили спостерігачам української сторони СЦКК про те, що 9 грудня під час обстрілу в районі селища Зайцеве під вогонь потрапили будинки мирних жителів.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасобстрелЗолотое
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