Боевики ИГИЛ напали на деревню в Ираке, есть погибшие

На востоке Ирака боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) напали на деревню в провинции Дияла. По меньшей мере восемь человек погибли в результате нападения.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Известно, что ранения получили еще шесть человек. Участие в бою против ИГИЛ взяла также местная полиция. Население помогало правоохранителям отражать атаку.

Однако без потерь не обошлось - во время перестрелки погибли двое полицейских и шестеро гражданских. Еще шесть местных жителей были ранены. Информации о жертвах со стороны нападавших пока нет.

Напомним, две атаки боевиков-исламистов произошли в штате Борно на северо-востоке Нигерии 14 июня; по меньшей мере 60 человек погибли, сотни получили ранения.

Также в конце мая исламисты атаковали пять сел в Сабон-Бирне в нигерийском штате Сокото, погибли по меньшей мере 60 человек.

Добавим, в последние годы в Украине также стало больше боевиков ИГ, сейчас в СБУ есть 11 уголовных производств против 9 боевиков.