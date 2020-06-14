В Нигерии исламисты убили 60 и ранили сотни человек

Фото: нигерийская полиция (twitter.com newtribuna)

Боевики захватили местную больницу, подожгли гуманитарный центр ООН и полицейский участок

Не менее 60 человек стали жертвами двух атак боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Ранения получили сотни человек.

Об этом сообщает Reuters.

Группа исламистов, вооруженных тяжелым вооружением атаковали населенные пункты Монгуно, где базируется ряд международных неправительственных организаций, и Нганзай.

Боевики захватили местную больницу, в связи с чем некоторые раненые пациенты вынужденно ожидали оказания помощи за пределами учреждения.

Также напавшие подожгли гуманитарный центр Организации Объединенных Наций (ООН) и местный полицейский участок. По словам представителя ООН, объекту был нанесен лишь незначительный ущерб.

Кроме того, террористы распространили листовки, в которых призывали жителей региона не сотрудничать с военными или международными группами помощи.

Отметим, с 2002 года на территории Нигери действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", которое стоит за большинством терактов в Нигере, Камеруне и Чаде.

Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата.

Группировка "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) была создана в 2015 году отрядами, вышедшими от "Боко харам".

Напомним, в конце мая исламисты атаковали пять деревень в Сабон-Бирни в нигерийском штате Сокото, погибли по меньшей мере 60 человек.

В марте боевики напали на 6 сел в штате Кадуна и убили 50 человек.

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Автор: Надежда Собенко