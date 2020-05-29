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СБУ назвала количество осужденных боевиков ИГИЛ в Украине

Новости » Общество     29.05.2020 - 08:23
СБУ назвала количество осужденных боевиков ИГИЛ в Украине
Фото: боевики ИГИЛ (flickr.by/Kurdishstruggle)

При этом 5 обвинительных актов в отношении 7 лиц переданы в суды

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет расследование 11 уголовных производств против 9 боевиков ИГИЛ в Украине. Получили приговоры 4 игиловца.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "База отдыха: почему боевики ИГИЛ оседают в Украине".

Вместе с тем, при этом 5 обвинительных актов в отношении 7 лиц переданы в суды.

"По состоянию на сейчас следователями органов безопасности расследуются (расследовались) 11 уголовных производств в отношении 9 лиц, причастных к деятельности международной террористической организации "Исламское государство", - сообщает СБУ.

СБУ назвала количество осужденных боевиков ИГИЛ в Украине

Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что Украина является "комфортной" страной для бывших бойцов ИГ.

"У нас не такой жесткий контрразведывательный режим, как, например, в России. Плюс тут легче получить вид на жительство, чем в странах ЕС, к тому же тут есть своя мусульманская община, на которую они могут опереться", - считает генерал СБУ.

Отметим, ИГИЛ - это террористическая группировка, руководствующаяся идеологией радикального исламизма, которая контролирует обширную часть территории Ирака и Сирии. Расшифровывается как "Исламское государство Ирак и Леванта". Эта террористическая группировка берет ответственность за многие теракты в мире.

Напомним, Украина выдала Грузии лидера "Исламского государства".

Добавим, в ноябре 2019 года в Киевской области СБУ задержала одного из лидеров боевиков ИГИЛ, гражданина Грузии Аль Бара Шишани.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины ИГИЛ
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