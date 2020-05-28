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В Нигерии боевики расстреляли 60 человек

Новости » Происшествия     28.05.2020 - 16:22
В Нигерии боевики расстреляли 60 человек
Фото: нигерийская полиция (twitter.com newtribuna)

Боевики на мотоциклах расстреливали людей рядом с их домами

Вооруженные группировки атаковали поселения на северо-западе Нигерии. Погибли по меньшей мере 60 человек.

Об этом сообщает AFP.

По информации местных жителей, атаки произошли на пять деревень в Сабон-Бирни в штате Сокото. Несколько десятков вооруженных людей на мотоциклах расстреливали людей рядом с их домами.

"Мы получили в общей сложности 60 трупов и несколько человек с огнестрельными ранениями из деревень, подвергшихся нападению бандитов вчера вечером", - сказала медсестра местной больницы.

По словам еще одного медика, у всех были пулевые ранения, большинство были застрелены в голову.

Один из местных чиновников уточнил, что боевики убили 16 человек в поселке Гарки, 13 в Дан-Адуве, 22 в Кузари, 7 в Катуме и еще два в Масаве.

Отмечается, что местная полиция сегодня должна выступить с официальным заявлением касательно массового убийства.

Район Сабон Бирни, расположенный в 175 километрах от столицы штата Сокото, в последнее время неоднократно подвергался нападениям со стороны вооруженных банд.

Напомним, в марте боевики напали на 6 сел в штате Кадуна и убили 50 человек.

Также сообщалось, что на окраине Лагоса в Нигерии взорвался нефтепровод, тогда погибли 17 человек.

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Автор: Роман Калиниченко

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