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Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 17:16
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 31 января, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, днем оккупационные войска открыли огонь в направлении Светлодарска из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

"Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Второй вражеский обстрел был зафиксирован недалеко от Песков. Боевики обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

В штабе добавили, что украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 30 января, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ранен военный.

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Донбасс ООС
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