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Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение

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Украина, Понедельник 31 января 2022 07:46
Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение Фото: боевики обстреливали ВСУ из гранатометов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 30 января, боевики обстреляли два раза позиции украинских военных на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один боец получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики обстреливали наши позиции из разных типов гранатометов.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г.одав рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Противник открывал огонь в сторону Станицы Луганской. Обстрел осуществили из станковых противотанковых гранатометов.

Также под обстрел попал и наши военные в районе села Пищевик в Донецкой области. Российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате этих обстрелов один украинский военных получил ранение.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

Напомним, что более 400 украинцев удерживаются оккупантами в плену. Их удерживают как в России, так и на территориях оккупированного Донбасса.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сохранялась тишина двое суток.

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