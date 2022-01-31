Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

У понеділок, 31 січня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Так, вдень окупаційні війська відкрили вогонь у напрямку Світлодарська зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення отримав цивільний місцевий житель.

"Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловік доставлений у Світлодарську міську лікарню", - йдеться в повідомленні.

Другий ворожий обстріл був зафіксований недалеко від Пісків. Бойовики обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

У штабі додали, що українські військові контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.