Боевики обстреляли окрестности Светлодарска, ранен местный житель
В понедельник, 31 января, российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска. В результате вражеских обстрелов получил ранения мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Около 11:30 российские наемники по направлению временно оккупированного поселка Лозово открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска. Боевики выпустили пять очередей из автоматического оружия.
"В результате вражеского обстрела огнестрельное шаровое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища", - говорится в сообщении.
Раненого мужчину доставили в Светлодарскую городскую больницу.
"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - заявили в Генштабе.
Напомним, за минувшие сутки, 30 января, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ранен военный.