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Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Пятница 26 марта 2021 18:37
Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы. Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пригороде поселка Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за обстрела и гибели военных.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 25 марта, оккупанты обстреляли позиции украинских военных восемь раз.

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